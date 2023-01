Il Torino fa fuori il Milan negli ottavi di finale di Coppa Italia-Frecciarossa. Nel primo tempo due grandi occasioni, una per parte: al 12' Lukic approfitta dell'errore di Tatarusanu al rinvio, ma il portiere rumeno si riscatta con un ottimo intervento salvando la porta rossonera in una situazione precaria. Il Milan s'affaccia pericolosamente su palla inattiva: De Ketelaere prolunga l'angolo sul primo palo centrando in pieno il palo a Milinkovic-Savic battuto.