Strappo grave, forse definitivo, tra Antonio Conte e il Tottenham, tanto che nell'ambiente si parla da tempo della sua successione e le voci circa un addio anticipato acquisiscono peso. È di questo avviso anche Chris Sutton, ex attaccante e ora opinionista per la BBC che senza troppi giri di parole "consiglia" al tecnico pugliese l'addio anticipato: "È meglio per tutti che se ne vada ora. Antonio Conte ha bisogno di impegnarsi in un modo o nell'altro e se dice: 'Sono qui e felice di firmare per un altro anno o due' allora il Tottenham può andare avanti ma non sembra che lo farà. Pertanto, se il Tottenham vuole migliorare, deve cambiare ora.