Se Jurgen Klopp, immediatamente dopo l'1-1 di ieri sera ottenuto contro il Tottenham, 'recrimina' qualcosa al gioco di Antonio Conte , d'altro canto è l'allenatore degli Spurs che, intervenuto alla BBC nel post-gara, parla di buon pareggio: "Abbiamo avuto un'occasione importante per fare il secondo gol e vincere la partita. Non è facile giocare contro il Liverpool perché stiamo parlando di una squadra straordinaria con molta energia, specialmente ad Anfield, dove c'è molto rumore e un'atmosfera fantastica. Ma allo stesso tempo ci siamo preparati molto bene, ci siamo difesi molto bene e non abbiamo concesso occasioni. Penso che la prestazione sia stata buona ma di sicuro possiamo migliorare e miglioreremo con il lavoro".

Non solo però calcio giocato e al contrario delle parole di soddisfazione espresse nei confronti dei suoi, l'ex allenatore dell'Inter stuzzica ancora una volta la società sul mercato: "Il Tottenham non è l’unica squadra della Premier che vuole investire e puntare in alto. Ci sono anche gli altri club ed è per questo che non è facile. Quello della vittoria è un percorso difficile. Questo è il campionato migliore e il gap tra le squadre di vertice e quelle in basso e davvero alto. Bisogna lavorare duramente e migliorare stagione dopo stagione. Serve un buon investimento perché sicuramente è importante spendere dei soldi, ma non posso chiederli io questi soldi" ha detto in conferenza stampa.