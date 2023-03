A temere fortemente le ripercussioni anche economiche di un addio di Inter e Milan alla città di Milano con relativa costruzione dei rispettivi stadi nelle aree dell'hinterland è Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano, che ai microfoni de Il Giornale evidenzia: "La presenza di uno stadio in città è fondamentale per l'indotto, sia in termini di partite di calcio tra campionato e Champions, concerti estivi, eventi. Si deve trovare una soluzione negli interessi legittimi delle squadre e del Comune. E sarebbe impensabile che il Meazza finisca per essere utilizzato solo per i concerti estivi.