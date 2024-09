Il Monza di Nesta, prossimo avversario dell'Inter in campionato dopo la sosta, va vicino alla prima vittoria in campionato ma viene raggiunto nel finale dalla Fiorentina dell'ex Palladino. Succede quasi tutto nel primo tempo con le reti di Djuric e Maldini per gli ospiti e il gol di Kean per i padroni di casa. Nel finale però in pieno recupero arriva il gol del 2-2 definitivo a firma dell'ex Inter Gosens, arrivato sul gong del mercato a Firenze.

Vittoria in trasferta per il Verona di Zanetti che si impone per 2-0 contro il Genoa del Gilardino. In questo caso succede tutto nel secondo tempo, di Tchatchoua e Tengstedt (su rigore) le due reti. Il Verona sale a 6 punti, il Genoa resta fermo a quota 4. Solo tre punti per la Fiorentina, due invece quelli raccolti dal Monza fin qui.