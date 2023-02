Anche il doppio ex Fulvio Collovati si allinea al coro di chi vede l'Inter favorita per il derby di domenica sera. Queste le sue parole al canale Twitch di FootballNews24: "Alla luce degli ultimi risultati, degli infortunati, delle condizioni dei giocatori, dei duelli e degli uomini in forma, l’Inter parte favorita. Poi si sa che il derby può riservare sempre delle sorprese, anche se ultimamente non è stato così, avendo vinto sempre la squadra favorita. Vedo un Milan più involuto rispetto all’anno scorso e l’Inter invece in ripresa, avendo ritrovato contro l‘Atalanta una solidità difensiva con Francesco Acerbi e Milan Skriniar che nelle ultime partite non aveva. Lo slovacco però resta un punto interrogativo; giusto che si prenda le proprie responsabilità, è allenato, sta bene e deve dimostrare di essere un professionista fino a dine campionato. Come ha detto Beppe Marotta i sentimenti nel calcio sono sempre in calo, la sua è una scelta economica non certamente di cuore”.