La stagione di Erling Haaland non è finita in anticipo. L'attaccante norvegese del Manchester City, che domenica scorsa contro il Bournemouth si è fatto male alla caviglia sinistra, dovrà stare ai box più o meno fino a metà maggio, almeno stando alla previsione dello staff medico dei Citizens. "I dottori mi hanno detto che starà fuori tra le cinque e le sette settimane, quindi spero che per la fine della stagione e per il Mondiale per Club sarà pronto", ha spiegato Pep Guardiola in conferenza stampa.