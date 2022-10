Evelina Christillin, consigliere della UEFA dal 2016 e tifosa della Juventus, ha parlato a Pressing del tema Superlega ammettendo come la situazione sia ancora aperta: "Essendo una tifosa juventina sono un po’ in conflitto d’interessi visto che la vicenda della Superlega non è ancora risolta. Sono una tifosa di Allegri per quanto riguarda la Juventus".