Streaming difficoltoso in Inghilterra in occasione dell’amichevole tra Chelsea e Inter, terminata 1-1 come riportato dalla stampa inglese, Chelsea TV è stata bersagliata dalle critiche dei tifosi dopo le difficoltà riscontrate oggi nella visione della sfida di Stamford Bridge. Nonostante le 5 sterline addebitate, infatti, il servizio non è stato dei migliori: molti tifosi sui social si sono lamentati del fatto che l’audio si sentisse sovrapposto a quello di altre tv. Servizio dunque da rivedere in vista dell’inizio delle gare ufficiali.