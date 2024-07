Julio Cesar e Diego Milito confermati nella squadra degli opinionisti di Amazon per la prossima stagione di Champions League. I due protagonisti del Triplete dell'Inter nel 2010 affiancheranno a bordo campo Clarence Seedorf, altro ex nerazzurro, Claudio Marchisio, Gianfranco Zola, Luca Toni, Miroslav Klose, Fernando Llorente (new entry) e Gianpaolo Calvarese.



Confermata anche la coppia Piccinini-Ambrosini per la telecronaca delle 18 partite trasmesse in diretta e in esclusiva su Prime Video. I presentatori saranno Giulia Mizzoni e Marco Cattaneo, i bordocampisti Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani.