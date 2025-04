Non solo l’Inter in campo oggi contro il Bayern Monaco. La. Champions League proponeva oggi un’altra sfida di cartello, quella tra Arsenal e Real Madrid con la vittoria netta e inaspettata dei padroni di casa per 3-0. Apre le marcature Rice con una doppietta, poi a segno Merino per il tris finale.

Le merengues hanno anche chiuso in dieci per il rosso per somma di ammonizioni rimediato nel finale da Camavinga, che dunque salterà la sfida di ritorno.