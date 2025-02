La prossima settimana torna la Champions League, con l'Inter (unica italiana in corsa nella competizione) attesa dagli ottavi di finale contro il Feyenoord. La squadra nerazzurra sarà la prima grande protagonista su Prime Video mercoledì 5 marzo con il match di andata contro in programma a Rotterdam: il live partirà dalle ore 18:00, mentre il calcio d'inizio è in programma alle 18:45.

"Si prosegue poi con il ritorno del derby di Madrid fra Atletico e Real (live dalle ore 20:00, calcio d’inizio ore 21:00) in programma mercoledì 12 marzo - prosegue l'emittente nella nota -. Inoltre, mercoledì 5 marzo, puntata speciale di Highlights Show alle 23:00 con ampia sintesi di Feyenoord-Inter e highlights di tutte le altre partite del martedì e mercoledì sera. Mercoledì 12 marzo, dopo la diretta di Atletico Madrid-Real Madrid, appuntamento classico delle 23:15 con tutti i gol e i verdetti della due giorni di UEFA Champions League".