Analisi dei casi da moviola più spinosi del weekend di Serie A anche a 'Pressing'. Per Graziano Cesari non ci sono dubbi: quello di Pulisic in Genoa-Milan è fallo e il gol sarebbe stato da annullare. "Il braccio a squadra di Pulisic è l'aspetto determinante, infatti il pallone poi cade perpendicolare al terreno. Si tratta del bicipite, quindi punibile. Il pallone va ad impattare e cade a terra. Su 10 telecamere, in 2 si vede bene anche la maglietta che si sposta".

Su Inter-Bologna e la trattenuta di Lautaro su Ferguson. "Il rigore per gli ospiti è netto. Guida fa ampi cenni di aver visto, ma sbaglia: passano 51 secondi e viene richiamato al VAR giustamente. E cambia idea assegnando il rigore".