Intervenuto sulle frequenze di Radio Serie A, l'ex calciatore dell'Inter Cesar Aparecido Rodrigues ha raccontato un simpatico aneddoto che lo lega all'esterno di Simone Inzaghi, Federico Dimarco.

"Durante un podcast è venuto fuori l’argomento: il paragone tra me e Federico Dimarco - ha raccontato il brasiliano -. Io amo Dimash, è un giocatore che mi piace davvero tanto. Però ho spinto molto su me stesso e in ogni argomento dicevo ‘meglio io, meglio io’. Non l’avessi mai fatto, mi hanno insultato tutti. Neanche quando segnavo venivo insultato così tanto. Ovviamente scherzavo, Dimarco è fortissimo. Però qualche caratteristica simile a lui ce l’avevo".