"Ora tutta l'attenzione è per Istanbul ma il mercato non è certo secondario". Lo scrive Niccolò Ceccarini, giornalista ed esperto di mercato, nel classico editoriale scritto per TMW in cui si parla anche delle possibili strategie dell'Inter: "La stagione di Onana è stata di alto livello e questo ha riacceso un forte interesse su di lui. Il Chelsea è la società che più di ogni altra si sta muovendo. La valutazione è di 40-45 milioni di euro. Kepa non può essere un'eventuale contropartita perché ha un ingaggio elevatissimo (intorno ai 9 milioni di euro).

Se la società inglese riuscirà a soddisfare le richieste dell'Inter, Marotta e Ausilio hanno già in testa l'alternativa. Il nome giusto è infatti quello di Vicario. Per acquistarlo dall'Empoli servono 20 milioni. Per l'attacco l'Inter vuole confermare Lukaku (solo a certe condizioni) e pensa a Retegui ma attenzione anche ad Okafor del Salisburgo. L'attaccante svizzero ha il contratto in scadenza nel giugno 2024 anche se le richieste sono molto alte".