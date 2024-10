Intervistato da SportPaper, l'ex calciatore dell'Inter Benoît Cauet ha parlato della ripresa del campionato di Serie A dopo la pausa per le Nazionali. Campionato che riparte dall'ottava giornata e che vedrà protagonista il match all'Olimpico tra la Roma e i campioni d'Italia. Partita a proposito del quale il francese ha detto: "L’Inter parte favorito. La Roma ha cambiato modo di giocare con Juric e ha modificato qualcosa rispetto al precedente allenatore; ha vinto, è una squadra molto più omogenea. La cura Juric sta portando dei frutti. I giallorossi sono un’insidia, si giocherà all’Olimpico, c’è la spinta dei tifosi. L’Inter dovrà essere brava, come sempre fatto negli ultimi, nel fare la sua partita, sicuramente è in grado di farlo".

Per quanto riguarda l’avvio di stagione dell’Inter, come lo giudica?

"Se si guarda lo scorso anno è partito meno bene. Secondo me, tuttavia, è dovuto ad inserimento e cambio di qualche giocatore, ma la struttura è rimasta la stessa. La spinta emotiva è meno forte, ma sta ritrovando la motivazione in campionato, e lo dimostrano gli ultimi risultati".

Lei ha giocato diversi Roma-Inter, o Inter-Roma, quale ricorda con più affetto?

"È stata una delle poche volte in cui sono riuscito a segnare. Un bellissimo 4-1 a San Siro. Partita complicatissima all’inizio, trasformata grazie ai campioni che avevamo. Un ottimo ricordo per me".

Qual è il giocatore più forte con cui ha giocato?

"Sempre lo stesso. Non cambio la risposta a questa domanda, che ormai mi viene posta da anni, ed è Ronaldo, il calciatore più forte della storia del calcio. Un giocatore incredibile. Aveva un’eccellenza incredibile, sia sulla tecnica che sul fisico, capace di far gol con chiunque e dalle posizioni più difficile. Ronaldo spostava talmente gli equilibri".