Per parlare del dualismo tra Lautaro Martinez e Julian Alvarez all'interno della Nazionale argentina, Sportitalia.com ha intervistato l'ex centrocampista della Lazio Lucas Castroman: "Li farei giocare un tempo ad ognuno, sono due grandissimi giocatori. Fanno anche tantissimo per la squadra, difendono, corrono dietro al pallone, attaccano e segnano. E’ difficile scegliere. Poi bisogna stare a Leo Messi: loro devono correre di più, sapendo che poi quando Messi fa certe 'follie' che vede solo lui certe linee e li mette davanti alla porta. Sanno che magari la fatica che fanno per difendere poi è ripagata, perché si trovano davanti alla porta”.

Castroman ha espresso il suo parere anche su Valentin Carboni: "Mon ha avuto tanti minuti l’anno scorso, quest’anno ha avuto più spazio, con l’Argentina ha fatto il suo in queste amichevoli pre-Copa. E’ bravissimo, per me sarà fra gli argentini che conquisteranno il posto in Nazionale. E’ straordinario, con qualità ed anche un fisico alto. Finte, grinta, va in avanti senza paura, ha tutto davanti a sé. Poi anche lui ha il migliore al mondo al suo fianco che lo consiglia quindi…”.