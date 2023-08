Antonio Cassano è notoriamente incline a sbilanciarsi nei suoi pronostici. Lo ha fatto anche stavolta subito dopo la prima giornata di campionato. "Quest'anno il Napoli farà fatica ad entrare nelle prime quattro - dice l'ex fantasista - Ricordiamoci quando è arrivato Inzaghi, l'Inter giocava meravigliosamente perché, come diceva Vieri, c'era il residuo di Conte. Allo stesso modo per me ci sono i residue di Spalletti. Quando poi si inizieranno a perdere un po' di certezze, bisognerà mettere mano e Garcia è una bravissima persona ma non un maestro come Spalletti".

"Fiorentina e Atalanta arriveranno entrambe in zona Champions con Inter e Juventus", aggiunge Cassano.