Ospite come di consueto sulla 'Bobo TV' in diretta su Twitch, Antonio Cassano torna anche sul derby di Coppa Italia vinto dall'Inter con il rotondo 3-0 che ha steso il Milan: "Il primo gol è una cosa meravigliosa, l’Inter sta facendo giocando di nuovo un bellissimo calcio. È stata una questione mentale, anche nel derby perso in campionato avevano fatto una partita incredibile. L’Inter stava dominando, poi ha perso e si è ritrovata in crisi. A Torino ha vinto contro la Juventus, anche se non meritando, e poi ha ripreso a vincere. Scudetto? Adesso vedo il Napoli tagliato fuori. Considerando le squadre che deve affrontare il Milan e vedendo come gioca adesso l’Inter, penso che solo i nerazzurri possa fare harakiri".