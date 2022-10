Antonio Cassano, in onda alla 'Bobo Tv' su Twitch, ha commentato le vicende dell'Inter: "Sono convinto che nel periodo buio dei nerazzurri, se ci fosse stato Lukaku, avrebbe portato qualche punto in più. Non dimentichiamo che, da inizio stagione, è Dzeko a portare la carretta. Per valutare Lukaku voglio aspettare qualche giorno. L'Inter? Non la vedo sicura come l'anno scorso. A Firenze ha avuto un blackout importante, occorre aggiustare qualcosa dietro perché subisce tanto. Ma la quadra, con il rientro di Brozovic, si può trovare".