Antonio Cassano, intervenuto su Twitch durante la Bobo Tv, ha parlato dell'Inter, vittoriosa per 3-0 sullo Spezia nell'ultima giornata di Serie A. "Lo Spezia si è consegnato all'Inter, a quel punto non ti presenti nemmeno in campo e non spendi nemmeno i soldi per l'albergo - esordisce Fantantonio -. Gosens? Andava dato tempo per l'infortunio, è giusto così, ma la stagione è iniziata, non so se ha la personalità di giocare a San Siro o come sta fisicamente. L'Inter avrà un grande problema se Gosens è questo qui, dubito possa tornare quello di Bergamo. Ho una grande paura, ho l'impressione che giocherà Dimarco lì, ha personalità, carattere e piede".