Partendo da un breve commento sulla vittoria risicata ottenuta sabato scorso dall'Inter a Cremona, Antonio Cassano non usa giri di parole per definire il secondo campionato di Simone Inzaghi da tecnico nerazzurro come molto deludente: "La squadra non mi è piaciuta contro la Cremonese, ha rischiato - ha detto FantAntonio durante la Bobo TV - Visto come sta andando la corsa scudetto, se l'Inter arriverà seconda dietro il Napoli e non andrà avanti in Champions avrà fatto una stagione fallimentare. Per me è giusto cambiare l'allenatore per il fatto che per il secondo anno di fila l'Inter arriva dietro due squadre nettamente inferiori come Milan e Napoli.