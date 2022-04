La Procura FIGC non s'arrende e presenta ricorso contro la decisione del Tribunale Federale Nazionale sul caso plusvalenze. In primo grado, la giustizia sportiva ha bocciato le richieste dell'ufficio guidato dal dott. Chiné, prosciogliendo tutti i soggetti coinvolti, tra i quali Juventus e Napoli. Oggi ecco arrivare il contrattacco della procura, che ha presentato un reclamo articolato (si vocifera di 70 pagine, ndr) per vedere ribaltata la sentenza dalla Corte Federale d'Appello.