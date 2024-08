C'è anche Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, a Marassi per il kick-off del campionato dato da Genoa-Inter: "Ormai è una tradizione, in campo ci sono i campioni d'Italia e il primo club nato in Italia: mi aspetto una bella partita", le sue parole a DAZN.

Gli obiettivi della Lega Serie A.

"Un campionato competitivo, poi speriamo di andare avanti in Europa, che è il ritorno più importante per i tifosi".

La Serie A è la passione degli italiani.

"Per fortuna, è uno dei campionato più apprezzati. L'anno scorso gli introiti da stadio sono arrivati a ollre 400 mln di euro".