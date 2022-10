L'ex arbitro Paolo Casarin va controcorrente e definisce "equo" l'arbitraggio di Davide Massa in Inter-Roma. "Gara impegnativa per l’arbitro Massa e Mazzoleni (Var). Il direttore di gara Massa è concentrato, interventi puntuali - scrive sulle colonne del Corriere della Sera -. Interviene la Var per annullare il gol di Dzeko in, seppur millimetrico, fuorigioco. Più fallosa la ripresa: Massa è pronto con i gialli, quando necessario. Smalling di testa porta in vantaggio la Roma, dopo la conferma da parte della Var. Proteste diffuse e ingiustificate fino alla fine della gara. Equo l’arbitraggio".