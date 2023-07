Anche ai microfoni di Sky Sport, l'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali torna a parlare della situazione di Davide Frattesi: "Le parole di Beppe Marotta? Lui è un amico ma sa che il prezzo non sale ogni giorno, non stiamo facendo aste. Il prezzo si aggira intorno ai 35-40 milioni, un valore che riteniamo giusto perché avevamo intavolato una trattativa su queste cifre prima che il calciatore decidesse di restare in Italia. Ci sono tante società con le quali parliamo, ne ho parlato anche con Beppe. Se si arriva alla cifra richiesta possiamo chiudere anche stasera... Abbiamo la forza di avere fatto cessioni importanti a gennaio e quindi non c'è la necessità di cedere Frattesi ora. Se arriva l'offerta al giusto valore bene, se no non si esclude nulla".

Inter favorita o club come Milan e Roma hanno ancora chance?

"Con la Roma c'è un rapporto giusto, anche con Tiago Pinto quando abbiamo fatto l'operazione per i due giovani lo abbiamo fatto rispettando le loro necessità. E già la passata estate la Roma lo rivoleva ma non ci siamo trovati sul prezzo. Stavolta siamo molto più vicini, c'è anche questa opportunità".