Intervistato da Sky Sport, il difensore dell'Inter Carlos Augusto commenta così il match pareggiato oggi per 0-0 contro la Real Sociedad: "Cosa è mancato? È mancato il gol, sapevamo che sarebbe stata una gara difficile, loro sono una buona squadra. Nella prima mezz'ora non siamo stati bravi a prendere le misure, poi ci siamo riusciti ma non abbiamo trovato il gol. Le occasioni potevamo sfruttarle meglio, siamo agli ottavi ed è chiaro che il primo posto era meglio, ma ora guardiamo avanti".

Cosa vi lascia questa partita?

"Siamo dispiaciuti, siamo l'Inter e vogliamo vincere tutte le gare, ma loro lavorano bene, fanno grande possesso. Ora guardiamo avanti, abbiamo fatto un altro clean sheet e una partita difensiva ottima. Dobbiamo tornare a concentrarci sul campionato e poi c'è anche la Coppa Italia?

Chi vorresti proprio evitare a febbraio?

"Ci sono squadre forti, ma noi siamo l'Inter e anche noi siamo forti. Non vogliamo scegliere l'avversario, chiunque arriverà saremo pronti e faremo bene anche agli ottavi".