Arriva ai microfoni di Sky Sport per commentare l'incredibile risultato di Lisbona anche Carlos Augusto: "È stata una grande rimonta, però è stata colpa nostra perché nel primo tempo non abbiamo fatto bene. Abbiamo dovuto correre di più nel secondo tempo per rimontare. Era meglio vincere però ci sta, abbiamo fatto un grande secondo tempo perché nel primo tempo non siamo stati in partita. Questa era una gara importante per il gruppo, rimontare in Champions League non è mai facile. Per quale gara mi tengo il gol? Ho pazienza, i miei compagni mi aiutano tanto. Vi prometto che lo farò".