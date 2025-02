Anche Carlos Augusto si è presentato ai microfoni di Inter Tv commentando il successo per 2-1 contro la Fiorentina. Di seguito le sue parole: "Dopo una sconfitta come quella di giovedì era bello riscattarci. Abbiamo fatto una grande partita, eravamo carichi, è sempre bello quando l'Inter vince. Sono contento che Marko abbia segnato, continuiamo il nostro cammino. In questi giorni abbiamo visto cosa abbiamo sbagliato a Firenze, non eravamo noi. Oggi volevamo dimostrare la forza del gruppo e l'abbiamo fatto per i tifosi e per tutto il gruppo. La gara è diventata un po' nervosa per colpa della prima partita. Loro hanno giocato bene anche oggi, ma siamo riusciti ad avere mobilità in ogni zona del campo".

Soddisfatto della prestazione personale?

"Sì, sono soddisfatto e felice anche per Marko. Sarà una stagione lunga, tra due giorni saremo concentrati sulla Juve. Sarà una bella partita. La classifica non mi piace guardarla, è equilibrato il campionato. Ma noi siamo l'Inter e speriamo di vincere alla fine del percorso".