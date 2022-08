Intervistato da TMW, Dario Canovi analizza le entrate e le uscite delle big di Serie A. Finora è promossa anche l'Inter: "Ha fatto un buon mercato, così come la Fiorentina - dice l'operatore di mercato -. Bene anche il Milan che però deve fare ancora qualcosa. Mentre non sono convintissimo del mercato della Juventus: se Pogba ha giocato poco c’è un motivo, l’infortunio non mi ha sorpreso".