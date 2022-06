Un suo pensiero sulle varie valutazioni dei calciatori in questo periodo?

"Quaranta milioni per Scamacca? Il prezzo lo fa il desiderio dell'offerente. Se non arrivano offerte significa che la valutazione è sbagliata. Quando sento queste cifre, spesso, penso se c’è un pazzo che gli e li dà è giusto così".

Dybala dove va?

"Io continuo a pensare che, nel caso in cui l’offerta fosse adeguata, Dybala andrebbe all’Inter. Anche perché troverebbe un dirigente con cui ha un ottimo rapporto e un allenatore come Inzaghi con cui potrà fare molto bene".