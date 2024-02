C'è un modo per marcare Lautaro? A precisa domanda di Pierluigi Pardo, durante la puntata di 'Supertele' in onda ieri sera su DAZN, Fabio Cannavaro ha risposto così: "Devi cercare di limitarlo, di stare concentrato per tutta la partita . Questi sono attaccanti che se hanno un'occasione ti fanno due gol. Devi sparargli", ha chiuso facendo una battuta il capitano della Nazionale campione del mondo nel 2006.