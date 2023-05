A margine della sua ospitata alla 'Milano Football Week', Fabio Cannavaro ha parlato ai cronisti presenti tornando sull'Euroderby: "Sicuramente vista la partenza dell'Inter, che nessuno si aspettava vista la tanta tensione che c'era, come 20 anni fa, i nerazzurri sono nettamente favoriti. Il Milan dovrà fare una grande partita, una gara perfetta per ribaltare il risultato, sarà sicuramente una gara degna di una semifinale di Champions e fortunatamente dopo tanti anni andrà in finale di Champions".

Inter o Milan possono vincere la Champions?

"Sono partite uniche, dove non conta giocare, ma vincere. Sicuramente si parte alla pari e, al di là di chi andrà in finale, se la possono giocare tranquillamente".