Fabio Cannavaro vede il Napoli tra le favorite allo scudetto. L'ex difensore l'ha confermato ai microfoni de Il Mattino, spiegando qual è l'aspetto di Antonio Conte che l'ha colpito di più: "La concretezza. Il suo gioco che solo in apparenza è semplice. Ma in realtà dietro la semplicità c’è tutta l’intelligenza di Antonio, tutta la sua capacità di imparare qualcosa dai vari allenatori con cui ha lavorato, a partire da mister Lippi".

"Distribuire i meriti? Ha ragione, ma anche lui ne ha, eccome - ha poi aggiunto -. E’ un Napoli senza pasticci, senza dubbi filosofici o tattici. Finalmente. Quattro difensori, senza girandole e svolazzi. Ha messo frutto con intelligenza i tesori della nostra tradizione, arricchendoli con un’interpretazione moderna e personale. Può lottare per il titolo? Lo sento quando scherza con Ciro (Ferrara ndr). Ovvio che non vuole uscire allo scoperto. Ma la sua concretezza è già da scudetto. Come quella mostrata col Milan".