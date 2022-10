La Federcalcio spagnola e la Federcalcio portoghese hanno incorporato quella ucraina nella candidatura per organizzare la Coppa del Mondo 2030. La proposta ha il sostegno incondizionato della UEFA "in un progetto globale che trasforma il calcio europeo in una situazione eccezionale". Luis Rubiales e Fernando Gomes, massimi esponenti del calcio iberico, sono dell’idea che non ci sia niente di meglio di un Mondiale per trasmettere con forza un messaggio che servirà da fonte di ispirazione in futuro.