"Nelle ultime partite è mancato davanti alla porta quel che c'è stato col Benfica. L'Inter non ha avuto tante occasioni ma quando si è presentata lì ha segnato. In campionato almeno nelle ultime due questo è mancato". Per Esteban Cambiasso è soprattutto questo aspetto, espresso dagli studi di Sky Sport nel post-partita di Benfica-Inter, ad aver fatto la differenza al Da Luz, dove i nerazzurri hanno conquistato l'andata dei quarti di Champions per 2-0.