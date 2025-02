Gianpaolo Calvarese analizza per Tuttosport gli episodi arbitrali del derby di Milano. In particolare il rigore non dato all'Inter nel secondo tempo per il fallo di Pavlovic su Thuram.

"Il difensore serbo continua nella sua traiettoria e c’è uno scontro basso e oggettivo con Thuram, che viene colpito all’altezza del polpaccio. Un attimo dopo, e non contemporaneamente, arriva velocissimo Theo Hernandez, che prende il pallone pieno e risolve la disputa precedente. Questo il motivo per il quale, a mio avviso, il Var non interviene", si legge.