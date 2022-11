Al termine della partita vinta dalla sua Turchia contro la Repubblica Ceca a Gaziantep, vittoria propiziata da una sua rete, Hakan Calhanoglu ha parlato in zona mista ringraziando in primo luogo i tifosi che hanno assistito al match: "Non ci hanno lasciato soli, l'atmosfera era molto bella. Volevamo riflettere la prestazione dell'ultima partita. Ovviamente, abbiamo avuto difficoltà ogni tanto, ma alla fine abbiamo mantenuto il punteggio. Abbiamo lottato bene, ho ringraziato i miei compagni per la loro prestazione. Queste amichevoli ci hanno fatto bene. Abbiamo giocato con entusiasmo, ora dobbiamo preparare le prossime sfide a marzo".