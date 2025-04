"Serata bellissima. Sapevamo che il Bayern Monaco è una squadra molto forte con tanta qualità, ma siamo venuti qua provando a giocare senza mollare. Nel primo tempo specialmente abbiamo giocato molto bene, abbiamo creato tante occasioni, poi nel secondo abbiamo mollato un po' ma alla fine abbiamo vinto e siamo contenti" ha detto Hakan Calhanoglu a Inter TV a fine partita, dove il centrocampista nerazzurro ha espresso tutta la soddisfazione per la vittoria ottenuta.

Come avete vissuto gli ultimi minuti in campo?

"Bellissimi. Non è facile vincere qui, ma abbiamo tutto e faccio i complimenti alla squadra per aver reagito molto bene dopo Parma. Adesso ci sarà la seconda gara, ma siamo carichi perché siamo con un piede in avanti".

Cosa servirà a San Siro?

"Sarà caldissimo, i nostri tifosi saranno lì ad aiutarci e non vediamo l'ora di giocare perché vogliamo andare avanti".

Avete motivazioni extra che arrivano da sole?

"Giocando così tanto siamo a ritmo ed è meglio così. Sono tanti sacrifici, non è facile. Ma è più difficile mentalmente che fisicamente, ma siamo contenti perché così trascorriamo più tempo insieme".

