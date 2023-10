Dopo aver presentato la gara di domani contro il Benfica in conferenza stampa e a Sky, Hakan Calhanoglu si presenta anche ai microfoni di Inter TV per analizzare la seconda partita di Champions League stagionale: "Intanto mi aspetto di trovare ciò che abbiamo lasciato l'anno scorso. Credo sarà una bella gara contro un avversario forte, lo sappiamo, ma siamo pronti".



Quanto sarà importante la fase difensiva contro una squadra come il Benfica?

"Conosco bene il Benfica, mi sono allenato per anni con Schmidt e domani sarà una partita di alto livello. Sappiamo che pressano alto, l’abbiamo preparata bene. Abbiamo riposato e ora siamo pronti. Sappiamo chi affronteremo, domani vedremo".

Stai diventando sempre più importante in questo ruolo...

"Ciò che dico sempre è che c’è sempre da lavorare e migliorare. Penso che in questo ruolo sono migliorato tantissimo grazie allo staff, al mister e ai miei compagni. Siamo una squadra forte, chi entra è importante. Dobbiamo gestire bene le gare perché giochiamo tanto, non è facile ma siamo sulla buona strada".

