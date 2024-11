"Credo che oggi abbiamo fatto una grande partita dopo l’Arsenal. Abbiamo giocato contro una squadra molto forte, abbiamo dominato, lo dicono le statistiche. Ci abbiamo provato ma non siamo riusciti a vincere, sulla partita fatta però non posso dire nulla. Ci abbiamo provato, e poi alla fine io ho sbagliato il mio primo rigore e mi dispiace. Devo continuare così, i miei numeri erano buoni, sapevo che prima o poi sarebbe capitato ma mi dispiace sia successo oggi in una partita così importante". Così Hakan Calhanoglu commenta a Inter TV con rammarico e dispiacere il pari per 1-1 ottenuto questa sera contro il Napoli, match durante il quale il turco ha sbagliato il suo primo penalty.

Cosa è mancato?

"Credo che abbiamo provato a vincere, il Napoli difende bene. Nel secondo tempo abbiamo allargato di più il campo, loro però difendono bene, ma non siamo riusciti a segnare".

Che sensazione lascia questo pareggio?

"Oggi siamo andati sempre in avanti, abbiamo rischiato perché volevamo vincere. Credo si sia visto che ci abbiamo provato per tutta la gara. Giocare con l’Arsenal e poi con il Napoli non è facile, da fuori lo sembra ma non lo è. Abbiamo dato tutto oggi, ognuno di noi ha fatto il suo, eravamo tutti sul pezzo. Poi però se la palla non entra puoi fare poco. Se magari avessi segnato quel rigore magari la musica sarebbe stata diversa".

La classifica è molto corta. Campionato diverso dall’anno scorso, pensi che continuerà così?

"Il campionato è ancora lungo, è presto. Però tutte le squadre sono lì e tante si sono rinforzate, noi però guardiamo a noi stessi. Noi siamo gli stessi dell’anno scorso, la squadra è uguale e noi sappiamo come reagiamo".

