A pochi minuti dal fischio d'inizio di Sampdoria-Inter, Hakan Calhanoglu parla ai microfoni di DAZN concentrandosi sui tragici fatti che hanno colpito la sua Turchia: "Ringrazio tutti i compagni, la famiglia Inter che mi sta vicino. Ho ricevuto tanti messaggi dai tifosi, mi sono vicini. Abbiamo avuto un terremoto molto forte e spero che se ne riesca ad uscire il prima possibile. Vedere le immagini così non è facile, stiamo facedo di tutto per aiutare e non ci fermiamo mai. La vita è così, se restiamo uniti uscirne sarà sempre più facile".