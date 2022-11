Calciopoli non smette mai di far discutere, anche se pochi giorni fa il TAR ha dichiarato inammissibile l'ennesimo ricorso presentato dalla Juventus contro lo scudetto assegnato all’Inter. L'occasione per riparlarne l'ha offerta Massimo Moratti, ex patron nerazzurro, che ha affidato al Corriere della Sera i suoi ricordi su una delle pagine più nere della storia del calcio italiano. Parole a cui Giovanni Cobolli Gigli, ex numero uno dei bianconeri, ha voluto rispondere nel corso del 'Derby del Lunedì' su Telenord: "Ho letto un'intervista recente a Moratti. Si è parlato di tutto, ma è mancata una domanda: 'Come mai nel 2006 l'Inter non è apparsa nel processo Calciopoli, mentre 4 o 5 anni dopo è apparso il faldone sui nerazzurri, per cui il procuratore Palazzi ha parlato di grave illecito sportivo?'. Se lo sono dimenticati tutti, io sono dispiaciuto, anche inc...to per questa faccenda: se l'Inter fosse stata nel processo sportivo con la Juventus, e fosse stata accusata, come poi accaduto solo anni dopo, di 'grave illecito sportivo', sarebbe stata tutta un'altra storia".