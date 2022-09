Intervenuto ai microfoni di Radio Firenze Viola , il presidente dell'AssoCalciatori Umberto Calcagno ha fatto un bilancio di quella che è stata la campagna acquisti estiva: "Sai primi dati che emergono c'è stata una movimentazione importante come numero, siamo la Lega che forse ha fatto più operazioni. Viviamo di tanti parametro zero ma mi pare che siano arrivati grandi calciatori e mi auguro che ci siano giovani di prospettiva che possano trovare spazio. Già prima del Covid l'indebitamento era davvero importante, poi è chiaro che la situazione è anche peggiorata. C redo che si stia ripartendo, oggi però è arrivato il momento di sedersi seriamente e ripartire sulle norme e sulle regole".

Calcagno parla poi del campionato: "Già come lo scorso campionato, anche questo sarà molto combattuto specie al vertice. Ho visto tante squadre che sono già molto in palla. Il Mondiale? Non ho dubbi sul fatto che i club si siano preparati adeguatamente. Purtroppo dopo la pandemia si è giocato troppo, l'unica cosa alla quale bisognerà guardare sarà per i calciatori che faranno il Mondiale e non potranno tirare il fiato. Credo si debba avere un occhio di riguardo per loro".