Il Cagliari dà il via alla prelazione dei biglietti per il match in programma domenica 15 maggio alle 20.45 contro l’Inter, partita oggi alle ore 16. "La prima fase sarà dedicata ai possessori dei mini abbonamenti o di un tagliando per le partite giocate con il Sassuolo e/o l’Hellas Verona, che potranno inoltre acquistare il proprio biglietto ad un prezzo speciale grazie alla Tariffa Rossoblù: 15€ in Curva Nord e Sud, 30€ nei Distinti e 45€ in Tribuna (clicca qui per tutti i dettagli)".