Rimonta Inter per il tricolore? "Tutto è possibile, nel calcio come nella vita. E io l’ho sperimentato sulla mia pelle quando con la Juve abbiamo fatto quella stupenda rimonta nel 2016". Lo assicura Gigi Buffon, intervistato dalla Gazzetta dello Sport proprio per commentare il possibile ritorno nerazzurro in chiave scudetto. "Se il Napoli dovesse tenere questa forma fisica, questa convinzione e questa qualità di gioco, non ce ne sarebbe per nessuno. Per vincere partendo con handicap di punti, come cerca di fare l’Inter, bisogna sfruttare i passi falsi altrui cercando di limare a zero (o quasi) i propri errori. Impresa complicata, ma decisamente possibile".