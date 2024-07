Dopo l'annuncio dei giorni scorsi legato al rinnovo della partnership con tanto di sponsorizzazione di centro sportivo e maglia nerazzurra, BPER lancia il suo primo prodotto targato Inter. Si tratta della Carta Inter IM2Stars, una carta ricaricabile in edizione limitata con tiratura da 1908 esemplari, con tutti i benefici di una normale carta bancaria, dai pagamenti in negozio e online all'associazione al proprio Wallet su smartphone, fino alla presenza di servizi assicurativi e sanitari in collaborazione con UnipolSai e SiSalute. Il tutto, anche se non si ha un conto corrente. L'attivazione è gratuita.