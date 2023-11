Dagli studi di Dazn, Borja Valero commenta la prestazione di Hakan Calhanoglu contro l'Atalanta. "Dovrei pensarci, ma se non è il miglior centrocampista del campionato è vicino ad esserlo. Nasce trequartista ed è diventato playmaker, a Bergamo fa una giocata da trequartista per Darmian sul rigore. E poi mette una 'garra' incredibile, questo richiama di più la mia attenzione. Che lui metta quella palla è normale per la sua qualità, ma la differenza è quando rincorre l'avversario nella sua metà campo".

Su Lautaro miglior attaccante in A, invece, "non ci sono dubbi - afferma lo spagnolo -. Quello che è stato il migliore dell'anno scorso, Osimhen, non ha iniziato nel migliore dei modi. Lui lo sta dimostrando quest'anno. L'immagine di questa Inter è lui in copertina e poi tutti gli altri".

"Diamo anche merito a Inzaghi che ha fatto sua la squadra - aggiunge Borja Valero -. Veniva da un allenatore molto importante ma lui l'ha fatta giocare come voleva lui".