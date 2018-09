Borja Valero ha parlato a Sky Sport dopo la sfida contro la Sampdoria: "Questa è una vittoria importantissima. Abbiamo faticato sia martedì che oggi, però va bene così. Il trionfo in Champions ci ha dato un carico di fiducia: dopo i tre punti col Tottenham, bisognava espugnare Marassi. Dobbiamo mettere a posto la classifica: martedì dovremo vincere, ma la Fiorentina è una buona squadra e sta facendo molto bene. Per me sarà emozionante giocare contro una squadra che mi ha dato tanto. Io mi faccio trovare sempre pronto, in queste ultime due ho dato il massimo anche se ho giocato per pochissimi minuti. Poi la fortuna ha voluto che il mio ingresso in campo abbia portato pochi minuti dopo anche il cambio di risultato".

