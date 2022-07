"Sono d'accordo con Riquelme : Vidal è nato per giocare nel Boca Juniors" . Così Claudio Borghi , ex allenatore del centrocampista dell'Inter ai tempi del Colo Colo, nel corso di un'intervista rilasciata a Tyc Sports. " È nel gene di Vidal essere un guerriero, essere un ragazzo che combatte molto, che ha caratteristiche fisiche molto buone - ha aggiunto -. Per lui gli xeneizes sono una buona possibilità. Sono d'accordo al 100% con Riquelme, è un giocatore che può adattarsi allo stile che ha il Boca. È un giocatore top, non è nato per fare panchina".

Il Bichi, in seguito, ha illustrato le caratteristiche tecniche di Re Artù: "Non è un creatore di gioco, è uno che aiuta molto nel recupero palla e nella copertura degli spazi. Contribuisce a livello realizzativo con qualche gol, con qualche inserimento, ma non è Riquelme. Non è che inizi ora a fare passaggi in verticale. Gente come Riquelme può cambiare l'assetto di una squadra, il resto dei compagni collabora per migliorarla. L'arrivo di Vidal non risolverà tutte le cose".